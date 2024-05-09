Российские хакеры атаковали украинские телеканалы, запустив трансляцию парада в москве

Атакованные телеканалы «Интер» и StarLightMedia уже возобновили свою работу.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в четверг, 9 мая, российские хакеры взломали спутниковый эфир телеканалов «Интер» и StarLightMedia, запустив трансляцию парада в москве. В результате вражеской хакерской атаки технические специалисты работали над восстановлением сигнала, а провайдеры перешли на IPTV сигнал.

Сейчас, согласно заявлению члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максима Оноприенко, сигнал каналов удалось восстановить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.