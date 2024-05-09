В Нидерландах планируют обязать украинцев оплачивать проживание в центрах приема: детали

В стране инициировали введение обязательных взносов от украинцев, проживающих в местах приема беженцев и имеющих работу.

В Нидерландах для украинских беженцев планируется ввести новое правило. Так, трудоустроенных украинцев обяжут оплачивать проживание в муниципальных приютах. Об этом сообщает hilversumsnieuws.nl.

Отмечается, что уже в ближайшее время людей будут просить взносы в муниципалитете Гильверсюм.

Госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург инициировал введение обязательных взносов от украинцев, проживающих в местах приема беженцев и имеющих работу. Министерство разрабатывает соответствующие нормы для муниципалитетов, которые, вероятно, начнут применять до конца этого года.

Власти муниципалитета Гильверсюм решили к тому времени просить украинских беженцев в возрасте от 18 лет платить взносы за проживание добровольно. Речь идет о двух центрах приема в городе.

«Мы хотим ознакомить жителей пунктов приема со стоимостью их пребывания и сохранить поддержку приема украинцев», - отметили там.

Указано, что пока взносы добровольны, поэтому никто не будет проверять, кто из беженцев их уплатил. Не будет и последствий за неуплату.

«Перемещенные лица будут проинформированы об этом решении письмом и им будет предоставлена возможность уплатить взнос, соответствующий их бюджету», – объяснили чиновники.

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