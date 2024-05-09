У Нідерландах планують зобов’язати українців оплачувати проживання у центрах прийому: деталі

У країні ініціювали запровадження обов'язкових внесків від українців, які проживають у місцях прийому біженців та мають роботу.

У Нідерландах для українських біженців планують запровадити нове правило. Так, працевлаштованих українців зобов'яжуть оплачувати проживання у муніципальних притулках. Про це повідомляє hilversumsnieuws.nl.

Зазначається, що вже найближчим часом людей проситимуть робити внески у муніципалітеті Гільверсюм.

Держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург ініціював запровадження обов'язкових внесків від українців, які проживають у місцях прийому біженців та мають роботу. Міністерство розробляє відповідні норми для муніципалітетів, які ймовірно почнуть застосовувати до кінця цього року.

Влада муніципалітету Гільверсюм вирішила до того часу просити українських біженців віком від 18 років сплачувати внески за проживання добровільно. Йдеться про два центри прийому у місті.

«Ми хочемо ознайомити мешканців пунктів прийому з вартістю їхнього перебування та зберегти підтримку прийому українців», – зазначили там.

Вказано, що поки внески є добровільними, тож ніхто не буде перевіряти, хто з біженців їх сплатив. Не буде й наслідків за несплату.

«Переміщені особи будуть проінформовані про це рішення листом і їм буде надана можливість сплатити внесок, який відповідає їхньому бюджету», – пояснили чиновники.

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