В Ірані розглядають можливість повернення ядерної зброї

Іран планує змінити політику з ядерною зброєю, якщо з'явиться екзистенційна загроза державі.

Джерело фото: pravda.com.ua

У середині 2000-х років верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї видає указ, яким забороняє створення ядерної зброї. Проте радник верховного лідера Ісламської Республіки Камаль Карразі вказує, що Іран може змінити свою позицію щодо ядерної зброї, якщо з'явиться екзистенційна загроза для держави. Про це Карразі заявив у інтерв'ю іранським ЗМІ, пише korrespondent.

«У нас не залишиться вибору, крім як отримати ядерну зброю, якщо виникне екзистенційна загроза Ірану. У нас не буде вибору, крім як змінити нашу ядерну доктрину», - зауважив радник.

Відомо, що в минулому Аятолла Алі Хаменеї видає указ, яким забороняє створення ядерної зброї, проте нові висловлення радника можуть вказувати на можливу зміну такої політики в майбутньому.

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