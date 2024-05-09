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В Иране рассматривают возможность возвращения ядерного оружия

17:40, 9 мая 2024
Иран планирует изменить политику с ядерным оружием, если появится экзистенциальная угроза государству.
В Иране рассматривают возможность возвращения ядерного оружия
Источник фото: pravda.com.ua
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В середине 2000-х годов верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи издает указ, которым запрещает создание ядерного оружия. Однако советник верховного лидера Исламской Республики Камаль Каррази указывает, что Иран может изменить свою позицию относительно ядерного оружия, если появится экзистенциальная угроза для государства. Об этом Каррази заявил в интервью иранским СМИ, пишет korrespondent.

"У нас не останется выбора, кроме как получить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза Ирану. У нас не будет выбора, кроме как изменить нашу ядерную доктрину", - отметил советник.

Известно, что в прошлом Аятолла Али Хаменеи издает указ, которым запрещает создание ядерного оружия, однако новые высказывания советника могут указывать на возможное изменение такой политики в будущем.

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