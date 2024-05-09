Російські хакери атакували українські телеканали, запустивши трансляцію параду в москві

Атаковані телеканали «Інтер» та StarLightMedia вже відновили свою роботу.

Джерело фото: НТА

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у четвер, 9 травня, російські хакери зламали супутниковий етер телеканалів «Інтер» та StarLightMedia, запустивши трансляцію параду в москві. У результаті ворожої хакерської атаки технічні спеціалісти працювали над відновленням сигналу, а провайдери перейшли на IPTV сигнал.

Наразі, згідно із заявою члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка, сигнал каналів вдалося відновити.

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