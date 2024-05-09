Практика судов
  1. В Украине

11 мая истекает срок предоставления услуги одновременного оформления документов — Паспортный сервис

13:47, 9 мая 2024
Экспериментальный проект по одновременному оформлению документов был с 2022 года.
11 мая истекает срок предоставления услуги одновременного оформления документов — Паспортный сервис
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 мая завершается срок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 7 мая 2022 г. № 541 проектом были предусмотрены услуги:

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка, а также паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку/детям, которая/не достигшая/не достигшие 14-летнего возраста;

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка и паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку/детям, не достигшим/не достигшим 14- летнего возраста.

Предоставление вышеуказанных услуг прекращается с момента завершения экспериментального проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Александра Трепака новым командующим Сил специальных операций ВСУ

Другим Указом Президент назначил Дмитрия Герегу командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы

Президент подписал Указ об увольнении по состоянию здоровья Валерия Залужного с военной службы

Верховная Рада уменьшила штрафы за нарушение правил хранения непродовольственной продукции для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения

Также парламент разрешил фиксировать процесс проведения проверок на видео.

Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.

Политические партии освободят от ответственности за неподачу в НАПК данных об имуществе и доходах, если их ячейки находятся на территории боевых действий

Сам факт нахождения местной организации политической партии на территории, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированной территории, даст право не объяснять причины неполучения соответствующей информации и соответственно освободит политическую партию от ответственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області