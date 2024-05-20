Более 180 политических партий не выполнили требования закона по отчетности за I квартал 2024 года — НАПК

В НАПК отметили, что за непредставление отчетов предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 100 до 6 800 грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что 10 мая завершилась кампания отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за I квартал 2024 года.

Согласно ч. 20 ст. 17 Закона Украины «О политических партиях в Украине», НАПК обязано в течение 10 календарных дней со дня завершения срока на представление политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее – отчеты) обнародовать на своем официальном вебсайте список политических партий, которые не представили свои отчеты в определенный срок, и обеспечить привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законом.

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

В НАПК напомнили, почти 200 политических партий не выполнили требование закона по отчетности в НАПК 2020-2023 годы. В целом политпартии и их местные организации подали более 22 тысяч отчетов.

Список не подавших политических партий (в том числе в определенный срок) Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2024 года:

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