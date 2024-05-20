Понад 180 політичних партій не виконали вимоги закону щодо звітування за I квартал 2024 року — НАЗК

У НАЗК зазначили, що за неподання звітів передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 5 100 до 6 800 грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що 10 травня завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за I квартал 2024 року.

Відповідно до ч. 20 ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – звіти) оприлюднити на своєму офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

У НАЗК нагадали, майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК 2020-2023 роки. Загалом політпартії та їх місцеві організації подали понад 22 тисячі звітів.

Список політичних партій, які не подали (у тому числі у визначений строк) Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за I квартал 2024 року:

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