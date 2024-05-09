Владимир Зеленский назначил Александра Трепака новым командующим Сил специальных операций ВСУ

Другим Указом Президент назначил Дмитрия Герегу командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Президент Владимир Зеленский 9 мая подписал Указ о назначении Александра Трепака командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Александр Трепак имеет звание Герой Украины и Орден Богдана Хмельницкого первой ступени. Участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины с апреля 2014 года, неоднократно проявлял мужество, героизм и умелое командование подчиненными военнослужащими.

23 марта 2016 назначен командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения.

В конце 2020 года Александр Трепак покинул должность начальника 3-го полка спецназначения и был назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

При этом Президент уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Также другим Указом Президент назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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