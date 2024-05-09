Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Новым командующим Сил спецопераций ВСУ стал бригадный генерал Александр Трепака.

В четверг, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский уволил полковника Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и назначил на его место бригадного генерала Александра Трепак. Глава государства подписал соответствующие указы №313/2024 и №314/2024.

Александр Трепак - Герой Украины, С 2008 года проходил службу в Кировоградском 3-м полку спецназначения, а с 2016-го стал его командиром.

В конце 2020 года Трепак был назначен начальником штаба – заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы.

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