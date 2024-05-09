Стало известно, какие специальности являются самыми популярными среди абитуриентов 2024 года

Ежегодно в Украине растет спрос на такие специальности, как психология и компьютерные науки.

Фото из открытых источников

Стало известно, какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

По его словам, каждый год в Украине растет спрос на такие специальности, как психология и компьютерные науки. Также популярны право, экономика, менеджмент.

«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», – отметил Винницкий.

Он указал, что для ведомства очень важно, чтобы именно естественные науки и соответствующие профессии приобретали спрос и развивались.

Винницкий добавил, что после победы Украины в войне с рф, в период восстановления, очевидно, потребуется много инженерных специальностей. Так что в Минобразования надеются на повышение популярности соответствующих профессий.

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