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Стало відомо, які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників 2024 року

16:45, 9 травня 2024
Щороку в Україні зростає попит на такі спеціальності як психологія та комп'ютерні науки.
Стало відомо, які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників 2024 року
Фото з відкритих джерел
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Стало відомо, які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників у 2024 році. Про це розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

За його словами, кожного року в Україні зростає попит на такі спеціальності як психологія та комп'ютерні науки. Також популярними є право, економіка, менеджмент.

«Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія», – зазначив Винницький.

Він вказав, що для відомства дуже важливо, аби саме природничі науки та відповідні професії набували попиту та розвивалися.

Винницький додав, що після перемоги України у війні з рф, у період відбудови, очевидно, потрібно буде багато інженерних спеціальностей. Тож у Міносвіти сподіваються на підвищення популярності відповідних професій.

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