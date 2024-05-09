Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Новим командувачем Сил спецоперацій ЗСУ став бригадний генерал Олександр Трепак.

У четвер, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський звільнив полковника Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України й призначив на його місце бригадного генерала Олександра Трепака. Глава держави підписав відповідні укази №313/2024 та №314/2024.

Олександр Трепака — Герой України, З 2008 року проходив службу у Кіровоградському 3-го полку спецпризначення, а з 2016-го став його командиром.

Наприкінці 2020 року Трепак був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби.

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