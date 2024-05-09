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Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

13:50, 9 травня 2024
Іншим Указом Президент призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.
Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський 9 травня підписав Указ про призначення Олександра Трепака командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Олександр Трепак має звання Герой України та Орден Богдана Хмельницького першого ступеня. Брав участь в Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року, неодноразово виявляв мужність, героїзм та вміле командування підлеглими військовослужбовцями.

23 березня 2016 року призначений командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення.

Наприкінці 2020 року Олександр Трепак залишив посаду начальника 3-го полку спецпризначення та був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

При цьому Президент звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Також іншим Указом Президент призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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