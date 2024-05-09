Фальшивые произведения Моне и Ренуара: искусственный интеллект обнаружил 40 поддельных картин, выставленных на eBay

Вероятные подделки известных картин продавались по цене 165 и 599 тысяч долларов.

Вероятно, фальшивая картина Клода Моне, источник: eBay

Искусственный интеллект обнаружил 40 вероятных подделок среди картин, выставленных на продажу на одном из крупнейших интернет-аукционов eBay, среди них работы Клода Моне и Пьера-Огюста Ренуара. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что доктор Карина Поповичи, специалист по аутентификации произведений искусства, с помощью искусственного интеллекта проверила продающиеся на аукционе картины.

Эксперт возглавляет швейцарскую компанию Art Recognition, которая сотрудничает над исследованиями с Ливерпульским университетом и Тилбургским университетом в Нидерландах.

Ее технология использует два типа искусственных нейронных сетей для анализа работ художников в мельчайших деталях – от мазков кисти до цветовой палитры.

В настоящее время она обнаружила 40 возможных подделок. Среди них – картина «Лес с ручьем», которую якобы написал Клод Моне, по цене 599 тысяч долларов.

«Я полностью гарантирую, что это оригинальное полотно, написанное маслом 1867 года, подписанное и датированное Клодом Моне. Картина не в идеальном состоянии, и у меня нет никаких сведений о ее происхождении, кроме того, что владею ею уже более 20 лет», — говорится в описании к объявлению.

Кроме этого, ИИ обнаружил вероятную фейковую работу Ренуара стоимостью 165 тысяч долларов. Однако продавец отрицает это обвинение.

Как известно, так называемая картина Ренуара была удалена с сайта после того, как Guardian связался с продавцом. Продавец "Моне" не ответил журналистам.

Отмечается, что компания Art Recognition уже проверила таким образом 500 работ в разных коллекциях. По словам Поповича, эта технология существенно облегчила идентификацию подделок в Интернете.

Так, с декабря 2023 года Попович неоднократно обращался в офисы платформы в Британии, Германии и США с просьбой рассмотреть проблему «со всей должной серьезностью» — и все еще ждет ответа:

«Я так пыталась поговорить с ними. Очень разочаровано, что они не отвечают. Я действительно очень обеспокоена этим. Они несут ответственность. Они не могут просто делать вид, что не видят происходящего, потому что этого очень много. Есть четкие признаки того, что существует большая проблема».

Однако на своем сайте eBay утверждает, что пользователям запрещено выставлять на продажу поддельные предметы или несанкционированные копии.

Онлайн-платформа подчеркнула, что делает все возможное, чтобы обеспечить подлинность товаров: «Мы используем многослойные технологии искусственного интеллекта, профессионально подготовленных расследователей eBay и программы защиты покупателей. В 2022 году EBay проактивно заблокировал публикацию 88 миллионов подозрительных подделок, удалив с платформы 1,3 миллиона товаров после проверки экспертов».

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