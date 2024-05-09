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Фальшиві твори Моне та Ренуара: штучний інтелект виявив 40 підроблених картин, виставлених на eBay

13:29, 9 травня 2024
Ймовірні підробки відомих картин продавалися за ціною 165 та 599 тисяч доларів.
Фальшиві твори Моне та Ренуара: штучний інтелект виявив 40 підроблених картин, виставлених на eBay
Ймовірно, фальшива картина Клода Моне, джерело: eBay
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Штучний інтелект виявив 40 ймовірних підробок серед картин, виставлених на продаж на одному з найбільших інтернет-аукціонів eBay, серед них — роботи Клода Моне та П'єра-Огюста Ренуара. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що докторка Каріна Поповічі, фахівчиня з автентифікації творів мистецтва, за допомогою штучного інтелекту перевірила картини, які продаються на аукціоні. 

Експертка очолює швейцарську компанію Art Recognition , яка співпрацює над дослідженнями з Ліверпульським університетом і Тілбурзьким університетом у Нідерландах.

Її технологія використовує два типи штучних нейронних мереж для аналізу робіт художників у найдрібніших деталях — від мазків пензля до кольорової палітри.

Наразі вона виявила 40 ймовірних підробок. Серед них — картина «Ліс зі струмком», яку нібито написав Клод Моне, за ціною 599 тисяч доларів.

«Я повністю гарантую, що це оригінальне полотно, написане олією 1867 року, підписане і датоване Клодом Моне. Картина не в ідеальному стані, і я не маю жодних відомостей про її походження, окрім того, що володію нею вже понад 20 років», — йдеться в описі до оголошення.

Окрім цього, ШІ виявив ймовірну фейкову роботу Ренуара вартістю 165 тисяч доларів. Однак продавець заперечує це звинувачення.

Як відомо, так звана картина Ренуара була видалена з сайту після того, як Guardian зв’язався з продавцем. Продавець «Моне» не відповів журналістам.

Зазначається, що компанія Art Recognition вже перевірила в такий спосіб 500 робіт у різних колекціях. За словами Поповічі, ця технологія суттєво полегшила ідентифікацію підробок в інтернеті.

Так, з грудня 2023 року Поповічі неодноразово зверталася до офісів платформи у Британії, Німеччині та США з проханням розглянути проблему «з усією належною серйозністю» — і все ще чекає на відповідь:

«Я так намагалася поговорити з ними. Дуже розчарована, що вони не відповідають. Я дійсно дуже стурбована цим. Вони несуть відповідальність. Вони не можуть просто вдавати, що не бачать того, що відбувається, тому що цього дуже багато. Є чіткі ознаки того, що там існує велика проблема».

Втім, на своєму сайті eBay стверджує, що користувачам заборонено виставляти на продаж підроблені предмети або несанкціоновані копії.

Онлайн-платформа наголосила, що робить все можливе, щоб забезпечити автентичність товарів: «Ми використовуємо багатошарові технології штучного інтелекту, професійно підготовлених розслідувачів eBay і програми захисту покупців. У 2022 році EBay проактивно заблокував публікацію 88 мільйонів підозрілих підробок, видаливши з платформи 1,3 мільйона товарів після перевірки експертів».

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