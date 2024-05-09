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Дмитрий Герега вновь назначен командующим Сил поддержки ВСУ

14:04, 9 мая 2024
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Гереги на должность командующего Силами поддержки ВСУ.
Дмитрий Герега вновь назначен командующим Сил поддержки ВСУ
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В четверг, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №315/2024 опубликован на сайте Главы государства.

Дмитрий Герега – украинский военачальник, генерал-майор. Командующий Сил Поддержки ВСУ (2021-2024).

Родился в 1971 году в Хотинском районе Черновицкой области.

С 2014 участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Напомним, 4 марта 2024 года Президент уволил Герегу с должности командующего Сил поддержки ВСУ и назначил на его место Александра Яковца. Однако 26 апреля Глава государства уволил его с этой должности. Позже Яковец был назначен на должность главы Администрации Госспецслужбы транспорта.

Напомним, что Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил Александра Трепака новым командующим Сил специальных операций ВСУ.

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