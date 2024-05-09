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Дмитра Герегу знову призначено командувачем Сил підтримки ЗСУ

14:04, 9 травня 2024
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Гереги на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ.
Дмитра Герегу знову призначено командувачем Сил підтримки ЗСУ
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У четвер, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України. Відповідний указ №315/2024 опублікований на сайті Глави держави.

Дмитро Герега — український воєначальник, генерал-майор. Командувач Сил Підтримки ЗСУ (2021−2024).

Народився у 1971 році в Хотинському районі Чернівецької області.

З 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО.

Нагадаємо, 4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив на його місце Олександра Яковця. Проте 26 квітня Глава держави звільнив його з цієї посади. Згодом Яковця призначили на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту.

 

Нагадаємо, що Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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