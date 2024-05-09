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Принц Гарри подал в суд на Associated Newspapers из-за прослушивания

14:00, 9 мая 2024
Семь истцов, среди которых принц Гарри, обвиняют 70 нынешних и бывших работников Associated Newspapers во взломе голосовой почты 30 лет назад.
Принц Гарри подал в суд на Associated Newspapers из-за прослушивания
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В иске о нарушении конфиденциальности, который подал принц Гарри и другие общественные деятели против медиакомпании Associated Newspapers, упомянуты четыре нынешних редактора британских газет и ряд других высокопоставленных чиновников прессы. Об этом пишет Reuters.

Иск подали Гарри и еще шестеро истцов, среди которых певец Элтон Джон и актеры Элизабет Герли и Сэди Фрост. Они обвиняют 70 нынешних и бывших сотрудников Associated Newspapers в изломе голосовой почты и других серьезных нарушениях конфиденциальности 30 лет назад.

Среди тех, кого обвиняют истцы, есть нынешние редакторы изданий Sun и Times Виктория Ньютон и Тони Галлахер соответственно, а также редакторы Sunday Times Бен Тейлор и Mail on Sunday Дэвид Диллон.

Ограничение их идентификации было снято, когда Associated Newspapers подала письменную защиту в Высокий суд Лондона.

Издатель отрицает факт незаконного сбора информации, включая взлом телефонов, прослушивание, прослушивание и кражу со взломом, а также организацию каких-либо незаконных действий.

В свою защиту он назвал обвинение «оскорблением трудолюбивых профессиональных журналистов», чья репутация и честность были «неправомерно опозорены».

"Соответствующие статьи, многие из которых были опубликованы 20 или более лет назад и на тот момент не подвергались никаким жалобам, являлись продуктом ответственной журналистики, основанной на законных источниках", - заявил представитель Associated.

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