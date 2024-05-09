Принц Гаррі подав до суду на Associated Newspapers через прослуховування

Семеро позивачів, серед яких принц Гаррі, звинувачують 70 нинішніх і колишніх працівників Associated Newspapers у зломі голосової пошти 30 років тому.

У позові щодо порушення конфіденційності, який подав принц Гаррі та інші громадські діячі проти медіакомпанії Associated Newspapers, згадано чотирьох нинішніх редакторів британських газет і ряд інших високопосадовців преси. Про це пише Reuters.

Позов подали Гаррі та ще шестеро позивачів, серед яких співак Елтон Джон і актори Елізабет Герлі та Седі Фрост. Вони звинувачують 70 нинішніх і колишніх співробітників Associated Newspapers у зломі голосової пошти та інших серйозних порушеннях конфіденційності 30 років тому.

Серед тих, кого звинувачують позивачі, є нинішні редактори видань Sun і Times Вікторія Ньютон і Тоні Ґаллахер відповідно, а також редактори Sunday Times Бен Тейлор і Mail on Sunday Девід Діллон.

Обмеження на їхню ідентифікацію було знято, коли Associated Newspapers подала письмовий захист до Високого суду Лондона.

Видавець заперечує факт незаконного збору інформації, включаючи злом телефонів, прослуховування, прослуховування та крадіжку зі зломом, а також організацію будь-яких незаконних дій.

На свій захист він назвав звинувачення «образою працьовитих професійних журналістів», чия репутація та чесність були «неправомірно зганьблені».

"Відповідні статті, багато з яких були опубліковані 20 або більше років тому і на той момент не піддавалися жодним скаргам, були продуктом відповідальної журналістики, заснованої на законних джерелах", - заявив представник Associated.

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