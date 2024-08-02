В Китае создали дрон-разведчик, напоминающий настоящую птицу: видео

Китайская армия использует БПЛА для разведки, наблюдения и даже проведения высокоточных ударных операций.

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В Китае показали беспилотник, который по своему внешнему виду напоминает настоящую птицу.

Центральное телевидение Китая (CCTV) обнародовало кадры того, что считается самым реалистичным в мире птичьим орнитоптером.

Новый дрон может иметь огромные военные и гражданские приложения.

В частности, его будут использовать для нужд армии Китая, например, для ведения военной разведки, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.

Маневренность полета обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, позволяющий дрону складывать крылья и одновременно смахивать ими, как это делают настоящие птицы. Беспилотник также может совершать повороты, складывая одно крыло за раз, и выдвигать оба, чтобы повысить энергоэффективность при планировании.

«Такие дроны подходят для разведки, наблюдения и даже для высокоточных ударных операций», - сообщила китайская газета Global Times.

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