Госслужащие-женщины, работающие на должностях категории Б, просят разрешить им выезжать за границу в отпуск

Женщины-госслужащие не могут выехать из-за наложенного в январе 2023 года запрета на пересечение границы.

На сайте Кабмина зарегистрирована петиция с просьбой разрешить выезд женщин-госслужащих категории Б за границу. Автор работает госслужащей.

Как отмечает она в петиции, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 №69 был ограничен выезд за границу должностным лицам и госслужащим.

Под это постановление подпадают женщины, работающие в должностях категории Б.

То есть запрет касается многих женщин, которые не военнообязанные, не занимают руководящие должности категории А, но выехать на за границу не могут.

«Таким образом, создалась дискриминация женщин, работающих в условиях войны, которые из страны не уезжали, платят налоги, но все равно уехать в отпуск третий год не могут. Прошу дополнить это Постановление пунктом, позволяющим выезд за границу женщин руководителей самостоятельных подразделений в государственных органах на время официального отпуска» - отмечает автор.

Следует заметить, что, судя по фото в социальных сетях, некоторые женщины, являющиеся госслужащими и должностными лицами, все же каким-то образом выезжают за границу.

Напомним, в соответствии с Правилами пересечения границы члены Кабмина судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители, депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и другие имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Пропуск через государственную границу женщины, имеющей или воспитывающей ребенка до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличия соответствующих подтверждающих документов (каких именно – не указано).

Если лицо едет для лечения, то ему нужно письмо Министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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