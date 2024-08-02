Держслужбовці-жінки, які працюють на посадах категорії Б, просять дозволити їм виїжджати за кордон у відпустку

Жінки-держслужбовці не можуть виїхати через накладену в січні 2023 році заборону на перетин кордону.

На сайті Кабміну зареєстровано петицію з проханням дозволити виїзд жінок держслужбовців категорії Б за кордон. Авторка працює на держслужбі.

Як зазначає вона у петиції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 було обмежено виїзд за кордон посадовцям та держслужбовцям.

Під цю постанову підпадають жінки, які працюють на посадах категорії Б.

Тобто, заборона стосується багатьох жінок, які не військовозобов'язані, не займають керівні посади категорії А, але виїхати на за кордон не можуть.

«Таким чином створилась дискримінація жінок, що працюють в умовах війни, з країни не виїжджали, платять податки, але все одно виїхати у відпустку третій рік не можуть. Прошу доповнити цю Постанову пунктом який би дозволив виїзд за кордон жінок керівників самостійних підрозділів в державних органах на час офіційної відпустки» - зазначає авторка.

Слід зауважити, що судячи із фото в соціальних мережах, деякі жінки, які є держслужбовцями і посадовцями, все ж якимось чином виїжджають за кордон.

Нагадаємо, відповідно до Правил перетинання кордону члени Кабміну судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та інші мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Пропуск через державний кордон жінки, які мають або виховують дитину віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів (яких саме – не вказано).

Якщо особа їде для лікування, то їй потрібен лист Міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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