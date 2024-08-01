Володимир Зеленський заявив про підготовку кадрових рішень у Кабміні

На урядовому рівні готуються кадрові рішення.

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку кадрових рішень на урядовому рівні.

«Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки до Харкова, Полтавської області, Волині, Рівного та проведених там нарад», - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Це, за словами Глави держави, стосується і завершення зведення об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, здатних забезпечити повну реалізацію державних завдань.

«На урядовому рівні готуються кадрові рішення», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський також повідомив про підготовку додаткових рішень, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатися в школах у режимі онлайн.