Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых решений в Кабмине

На правительственном уровне готовятся кадровые решения.

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку кадровых решений на правительственном уровне.

«Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь, Ровно и проведенные там совещания», - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Это, по словам Главы государства, касается и завершения возведения объектов и ключевых приоритетов восстановления, а также людей, способных обеспечить полную реализацию государственных задач.

«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», - отметил Президент.

Владимир Зеленский также сообщил о подготовке дополнительных решений, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах в режиме онлайн.

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