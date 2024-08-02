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Официальное толкование норм Конституции и практика Верховного Суда не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами – Верховный Суд

07:40, 2 августа 2024
В уголовном процессе официальное толкование норм Конституции Украины и практика ВС не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами, отметил Верховный Суд.
Официальное толкование норм Конституции и практика Верховного Суда не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами – Верховный Суд
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Официальное толкование норм Конституции Украины и практика Верховного Суда не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами в понимании содержания частей 2, 3 ст. 459 УПК.

Нормами УПК, регулирующими порядок осуществления производства по исключительным обстоятельствам, не предусмотрено обязательного участия осужденного и защитника в судебном заседании в том случае, если судья приходит к выводу об отсутствии оснований для открытия производства. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 июня 2024 года по делу №937/8891/19.

Обстоятельства дела

Апелляционный суд признал виновным и осудил лицо по пунктам 1, 2, 6, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ст. 304 УК 1960 года. ВСУ оставил без изменения этот приговор.

Осужденный подал заявление о пересмотре указанных судебных решений по исключительным обстоятельствам. Местный суд вернул указанное заявление жалобщику вместе со всеми добавленными к нему материалами. Апелляционный суд оставил без изменения это определение. КУС отменил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Местный суд отказал в открытии производства по заявлению осужденного о пересмотре по исключительным обстоятельствам приговора апелляционного суда и определения ВСУ. Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС отмечает, что суд первой инстанции обоснованно отказал в открытии производства, поскольку указанные осужденным обстоятельства не относятся к определенному законом предмету пересмотра судебных решений согласно главе 34 УПК, так как официальное толкование норм Конституции Украины и практика ВС не являются исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами в понимании содержания частей 2, 3 ст. 459 УПК.

Суд апелляционной инстанции также отметил, что указанный перечень таких обстоятельств является исчерпывающим и согласился с определением судом первой инстанции решения именно об отказе в открытии производства.

В то же время апелляционный суд указал, что нормами УПК, регулирующими порядок осуществления производства по исключительным обстоятельствам, не предусмотрено обязательное участие осужденного и защитника в судебном заседании в том случае, если судья придет к выводу об отсутствии оснований для открытия производства.

Учитывая указанное определение суда первой инстанции отвечает требованиям в. 370 УПК, а убедительных аргументов на опровержение выводов местного суда в апелляционной жалобе осужденного не приведены, в связи с чем апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии обоснованных оснований удовлетворения изложенных в апелляционной жалобе требований. С такими выводами судов предыдущих инстанций согласен и КУС.

Автор: Наталя Мамченко 

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