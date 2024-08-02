Офіційне тлумачення норм Конституції та практика Верховного Суду не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами – Верховний Суд

У кримінальному процесі офіційне тлумачення норм Конституції України та практика ВС не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами, зазначив Верховний Суд.

Офіційне тлумачення норм Конституції України та практика Верховного Суду не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами в розумінні змісту частин 2, 3 ст. 459 КПК.

Нормами КПК, які регулюють порядок здійснення провадження за виключними обставинами, не передбачено обов’язкової участі засудженого та захисника в судовому засіданні у тому разі, якщо суддя дійде висновку про відсутність підстав для відкриття провадження. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 6 червня 2024 року по справі №937/8891/19.

Обставини справи

Апеляційний суд визнав винуватою та засудив особу за пунктами 1, 2, 6, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ст. 304 КК 1960 року. ВСУ залишив без зміни цей вирок.

Засуджений подав заяву про перегляд вказаних судових рішень за виключними обставинами. Місцевий суд повернув вказану заяву скаржнику разом з усіма доданими до неї матеріалами. Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу. ККС скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Місцевий суд відмовив у відкритті провадження за заявою засудженого про перегляд за виключними обставинами вироку апеляційного суду та ухвали ВСУ. Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у відкритті провадження, оскільки зазначені засудженим обставини не належать до визначеного законом предмета перегляду судових рішень згідно з главою 34 КПК, тому що офіційне тлумачення норм Конституції України та практика ВС не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами у розумінні змісту частин 2, 3 ст. 459 КПК.

Суд апеляційної інстанції також зауважив, що вказаний перелік таких обставин є вичерпним та погодився з постановленням судом першої інстанції рішення саме про відмову у відкритті провадження.

Водночас апеляційний суд вказав, що нормами КПК, які регулюють порядок здійснення провадження за виключними обставинами, не передбачено обов’язкової участі засудженого та захисника в судовому засіданні в тому разі, якщо суддя дійде висновку про відсутність підстав для відкриття провадження.

З огляду на вказане ухвала суду першої інстанції відповідає вимогам ст. 370 КПК, а переконливих аргументів на спростування висновків місцевого суду в апеляційній скарзі засудженого не наведено, у зв’язку з чим апеляційний суд дійшов висновку про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення викладених в апеляційній скарзі вимог. З такими висновками судів попередніх інстанцій погоджується і ККС.

Автор: Наталя Мамченко

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