В Кении на поселок упало стальное кольцо с неба – оно может быть из космоса, фото

Металлическое кольцо имеет диаметр около 2,5 метров и весит 500 кг.

Источник фото: Reproduction/X

В Кении внезапно огромное металлическое кольцо свалилось прямо с неба на поселок. Его диаметр составляет 2,5 метра, а вес – полтонны. Инцидент произошел в населенном пункте Мукуку.

В Кенийском космическом агентстве предположили, что это, по всей вероятности, часть космической ракеты.

Об этом пишет Welt.

«Предварительные расследования показывают, что упавший предмет был кольцом-сепаратором от ракеты-носителя», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оно должно было бы сгореть при повторном входе в атмосферу Земли или упасть в безлюдные районы.

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