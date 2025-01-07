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КНДР успешно испытала новейшую гиперзвуковую ракету

10:36, 7 января 2025
Северная Корея провела успешное испытание ракеты во время визита Блинкена в Южную Корею.
КНДР успешно испытала новейшую гиперзвуковую ракету
Фото: Корреспондент.net
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Северная Корея успешно провела испытания новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, сообщило государственное информагентство КНДР - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), цитирует «Радио Свобода». Ракета пролетела около 1100 км и упала в море между Корейским полуостровом и Японией.

Запуск состоялся вблизи столицы Пхеньяна, что вызвало резкую критику со стороны Южной Кореи, которая расценила запуск как серьезную угрозу миру в регионе. Министерство обороны Японии подтвердило, что ракета не упала в их исключительную экономическую зону, и не было зафиксировано никаких повреждений.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, наблюдая за запуском через видеосвязь, заявил, что новая ракета способна эффективно преодолеть системы противовоздушной обороны и нанести значительный военный удар. Этот запуск состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею.

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КНДР Южная Корея

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