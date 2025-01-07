КНДР успішно випробувала новітню гіперзвукову ракету

Північна Корея провела успішне випробування ракети під час візиту Блінкена до Південної Кореї.

Фото: Корреспондент.net

Північна Корея успішно провела випробування новітньої гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності, повідомило державне інформагентство КНДР — Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), цитує «Радіо Свобода». Ракета пролетіла близько 1100 км і впала в море між Корейським півостровом та Японією.

Запуск відбувся поблизу столиці Пхеньяна, що викликало різку критику з боку Південної Кореї, яка розцінила запуск як серйозну загрозу миру в регіоні. Міністерство оборони Японії підтвердило, що ракета не впала в їхню виключну економічну зону, і не було зафіксовано жодних пошкоджень.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, спостерігаючи за запуском через відеозв'язок, заявив, що нова ракета здатна ефективно подолати системи протиповітряної оборони та завдати значного військового удару. Цей запуск відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Південної Кореї.

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