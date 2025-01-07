Президент вніс законопроект про зупинення дії низки міжнародних договорів у відносинах з РФ та Білоруссю

Президент Володимир Зеленський зареєстрував 6 січня у парламенті законопроект 0298 «Про зупинення дії деяких міжнародних договорів України».
Ним пропонується зупинити дію низки міжнародних договорів Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Ради Європи та Організації Об’єднаних Націй у відносинах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також двостороннього Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання
З дати набрання чинності цим законом:
1) Запити (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу, про екстрадицію, клопотання про визнання і виконання рішень судів, отримані від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, не розглядаються, а виконанння запитів (доручень, клопотань), які перебувають на розгляді, припиняється
2) заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжні заходи, застосовані у звʼязку з виконанням запитів (доручень, клопотань), які надійшли від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, підлягають скасуванню на підставі цього закону в порядку, визначеному КПК
3) речові докази і документи, які надійшли на виконання запитів (доручент, клопотань) про міжнародну правову допомогу від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, зберігаються в порядку, установленому КПК для зберігання речових доказів та документів
4) фактична передача осіб, щодо яких прийнято рішення про видачу в РФ або Республіку Білорусь, не здійснюється.
Як зазначає у пояснювальній записці міністр юстиції Ольга Стефанішина, з 24 лютого 2022 року комунікація з органами державної влади Російської Федерації та Республіки Білорусь з питань міжнародного правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах не здійснюється, поштовий зв’язок припинено, а отже практичне виконання таких міжнародних договорів України з цими державами унеможливлено.
Також вона зазначає, що зупинення у відносинах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь дії Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року матиме наслідком зупинення зобов’язання України щодо здійснення співробітництва компетентних органів у сприянні поверненню дітей, вивезених одним з батьків, та доступу до дітей на підставі цього міжнародного договору.
Нижче наводимо повний перелік міжнародних договорів, дія яких буде зупинена.
Автор: Наталя Мамченко
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