Президент вніс законопроект про зупинення дії низки міжнародних договорів у відносинах з РФ та Білоруссю

Пропонується зупинити дію деяких конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Ради Європи та ООН, що регулюють співробітництво судів та інших компетентних органів у цивільних, господарських, сімейних і кримінальних справах.

Президент Володимир Зеленський зареєстрував 6 січня у парламенті законопроект 0298 «Про зупинення дії деяких міжнародних договорів України».

Ним пропонується зупинити дію низки міжнародних договорів Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Ради Європи та Організації Об’єднаних Націй у відносинах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також двостороннього Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

З дати набрання чинності цим законом:

1) Запити (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу, про екстрадицію, клопотання про визнання і виконання рішень судів, отримані від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, не розглядаються, а виконанння запитів (доручень, клопотань), які перебувають на розгляді, припиняється

2) заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжні заходи, застосовані у звʼязку з виконанням запитів (доручень, клопотань), які надійшли від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, підлягають скасуванню на підставі цього закону в порядку, визначеному КПК

3) речові докази і документи, які надійшли на виконання запитів (доручент, клопотань) про міжнародну правову допомогу від компетентних органів РФ або Республіки Білорусь, зберігаються в порядку, установленому КПК для зберігання речових доказів та документів

4) фактична передача осіб, щодо яких прийнято рішення про видачу в РФ або Республіку Білорусь, не здійснюється.

Як зазначає у пояснювальній записці міністр юстиції Ольга Стефанішина, з 24 лютого 2022 року комунікація з органами державної влади Російської Федерації та Республіки Білорусь з питань міжнародного правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах не здійснюється, поштовий зв’язок припинено, а отже практичне виконання таких міжнародних договорів України з цими державами унеможливлено.

Також вона зазначає, що зупинення у відносинах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь дії Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року матиме наслідком зупинення зобов’язання України щодо здійснення співробітництва компетентних органів у сприянні поверненню дітей, вивезених одним з батьків, та доступу до дітей на підставі цього міжнародного договору.

Нижче наводимо повний перелік міжнародних договорів, дія яких буде зупинена.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.