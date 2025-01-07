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Президент внес законопроект об остановке действия ряда международных договоров в отношениях с РФ и Беларусью

09:46, 7 января 2025
Предлагается остановить действие некоторых конвенций Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН, регулирующих сотрудничество судов и других компетентных органов по гражданским, хозяйственным, семейным и уголовным делам.
Президент внес законопроект об остановке действия ряда международных договоров в отношениях с РФ и Беларусью
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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал 6 января в парламенте законопроект 0298 "О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины".

Им предлагается приостановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совету Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания

С даты вступления в силу этого закона:

1) Запросы (поручения, ходатайства) о международной правовой помощи, об экстрадиции, ходатайства о признании и исполнении решений судов, полученные от компетентных органов РФ или Республики Беларусь, не рассматриваются, а исполнение находящихся на рассмотрении запросов (поручений, ходатайств), прекращается

2) меры обеспечения уголовного производства, в том числе меры пресечения, примененные в связи с выполнением запросов (поручений, ходатайств), поступивших от компетентных органов РФ или Республики Беларусь, подлежат отмене на основании этого закона в порядке, определенном УПК

3) вещественные доказательства и документы, поступившие во исполнение запросов (поручений, ходатайств) о международной правовой помощи от компетентных органов РФ или Республики Беларусь, хранятся в порядке, установленном УПК для хранения вещественных доказательств и документов

4) фактическая передача лиц, в отношении которых принято решение о выдаче в РФ или Республику Беларусь, не производится.

Как отмечает в пояснительной записке министр юстиции Ольга Стефанишина, с 24 февраля 2022 года коммуникация с органами государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам международного правового сотрудничества по гражданским и уголовным делам не осуществляется, почтовая связь прекращена, а значит, практическое выполнение таких международных договоров Украины с этими государствами невозможны.

Также она отмечает, что остановка в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей в 1980 году повлечет приостановку обязательства Украины по осуществлению сотрудничества компетентных органов в содействии возвращению детей, вывезенных одним из родителей, и доступа к детям на основании этого международного договора.

Ниже приводим полный список международных договоров, действие которых будет остановлено.

Автор: Наталя Мамченко

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россия президент Совет Европы Беларусь ООН Гаага Владимир Зеленский

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Президент внес законопроект об остановке действия ряда международных договоров в отношениях с РФ и Беларусью

Предлагается остановить действие некоторых конвенций Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН, регулирующих сотрудничество судов и других компетентных органов по гражданским, хозяйственным, семейным и уголовным делам.

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