Отсутствие журнала судебного заседания, в ходе которого постфактум рассматривалось разрешение на проведение обыска, не приводит к недопустимости протокола обыска – Верховный Суд

Если в материалах уголовного производства отсутствует журнал судебного заседания при рассмотрении ходатайства о разрешении на проведение обыска, поданного постфактум, это не такое нарушение, которое приводит к признанию недопустимым протокола обыска – позиция Верховного Суда.

Отсутствие в материалах уголовного производства журнала судебного заседания при рассмотрении ходатайства о разрешении на проведение обыска, поданного постфактум, не является таким нарушением, которое влечет признание недопустимым протокола проведения этого следственного действия. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20.11.2024 по делу №645/3612/15-к.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.

В кассационной жалобе защитник отмечает, что обыск по месту жительства осужденного был произведен без определения следственного судьи и в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания, в котором было предоставлено разрешение на обыск жилья его подзащитного.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Так, КУС не установил нарушений проведения в обвиняемых обыска, который в соответствии с положениями ч. 3 ст. 233 УПК, был произведен в присутствии понятых, с соблюдением положений ст. 236 УПК.

В дальнейшем следственный судья проверил, были ли основания проникновения в жилье без определения следственного судьи, и разрешил проведение обыска.

Поскольку были достаточные основания полагать, что лица, вероятно, причастны к террористическому акту и могут хранить по месту жительства взрывчатые вещества или боевые припасы, немедленное проникновение в жилье с целью спасения жизни людей и имущества является обоснованным.

В этом уголовном производстве обыск проведен в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 233 УПК. Суд, рассматривая ходатайство, проверяет, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи. При этом в случае удовлетворения ходатайства такое определение выполняет исключительно контрольную функцию и не может считаться правовым основанием для проведения обыска.

При рассмотрении этих ходатайств отсутствует состязательность как таковая, ведь по содержанию ст.248 УПК сторона защиты не уведомляется и не вызывается в судебное заседание.

В силу изложенного, отсутствие в материалах производства журнала судебного заседания при рассмотрении ходатайства о разрешении на проведение обыска не является таким нарушением, которое влечет признание недопустимым протокола проведения этого следственного действия.

Автор: Наталя Мамченко

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