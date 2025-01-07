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Відсутність журналу судового засідання, під час якого постфактум розглядався дозвіл на проведення обшуку, не призводить до недопустимості протоколу обшуку – Верховний Суд

07:50, 7 січня 2025
Якщо у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, це не є таким порушенням, яке призводить до визнання недопустимим протоколу обшуку – позиція Верховного Суду.
Відсутність журналу судового засідання, під час якого постфактум розглядався дозвіл на проведення обшуку, не призводить до недопустимості протоколу обшуку – Верховний Суд
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Відсутність у матеріалах кримінального провадження журналу судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, не є таким порушенням, яке має наслідком визнання недопустимим протоколу проведення цієї слідчої дії. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20.11.2024 по справі №645/3612/15-к.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 258 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що обшук за місцем мешкання засудженого був проведений без ухвали слідчого судді і в матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання, в якому було надано дозвіл на обшук житла його підзахисного.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Так, ККС не встановив порушень проведення у обвинувачених обшуку, який у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК, був проведений в присутності понятих, з дотриманням положень ст. 236 КПК.

У подальшому слідчий суддя перевірив, чи були підстави для проникнення до житла без ухвали слідчого судді, та надав дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки були достатні підстави вважати, що особи ймовірно причетні до терористичного акту та можуть зберігати за місцем проживання вибухові речовини чи бойові припаси, негайне проникнення до житла з метою врятування життя людей та майна є обґрунтованим.

У цьому кримінальному провадженні обшук проведено в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК. Суд, розглядаючи клопотання, перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. При цьому у разі задоволення клопотання, така ухвала виконує виключно контрольну функцію і не може вважатися правовою підставою для проведення обшуку.

Під час розгляду цих клопотань відсутня змагальність як така, адже за змістом ст. 248 КПК сторона захисту не повідомляється та не викликається у судове засідання.

З огляду на викладене, відсутність в матеріалах провадження журналу судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку не є таким порушенням, яке тягне за собою визнання недопустимим протоколу проведення цієї слідчої дії.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд обшук

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Якщо у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, це не є таким порушенням, яке призводить до визнання недопустимим протоколу обшуку – позиція Верховного Суду.

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