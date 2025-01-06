Україна замовила у Німеччини 180 тисяч боєприпасів для Gepard

Україна замовила додаткові боєприпаси для Gepard у німецької компанії Rheinmetall.

Фото: mil.in.ua

Міністерство оборони України замовило у німецької компанії Rheinmetall 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітних установок Gepard. Про це повідомили в пресслужбі Rheinmetall.

Вартість контракту оцінюється в «двозначну кількість мільйонів євро» та фінансується урядом Німеччини. Нові боєприпаси будуть використані для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками.

Снаряди типу HEI-T (фугасно-запальні з трасером) виготовлять на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, де у 2023 році відновили виробничу лінію для цих боєприпасів. Замовлення надійшло в грудні 2024 року, а з лютого 2023 року Rheinmetall отримала замовлення на постачання загалом 300 тисяч снарядів для Gepard.

На сьогодні Німеччина передала Україні 55 зенітних установок Gepard, які раніше були зняті з озброєння Бундесверу.

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