Украина заказала у Германии 180 тысяч боеприпасов для Gepard

Украина заказала дополнительные боеприпасы для Gepard у немецкой компании Rheinmetall.

Фото: mil.in.ua

Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Rheinmetall 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитных установок Gepard. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

Стоимость контракта оценивается в «двузначное количество миллионов евро» и финансируется правительством Германии. Новые боеприпасы будут использованы для борьбы с воздушными целями, в частности беспилотниками.

Снаряды типа HEI-T (фугасно-зажигательные с трассером) изготовят на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе, где в 2023 году восстановили производственную линию для этих боеприпасов. Заказ поступил в декабре 2024 года, а с февраля 2023 года Rheinmetall получила заказ на поставку всего 300 тысяч снарядов для Gepard.

На сегодня Германия передала Украине 55 зенитных установок Gepard, которые ранее были сняты с вооружения Бундесвера.

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