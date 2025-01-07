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Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником

10:18, 7 января 2025
Ранее Александра Кубракова уволили из-за, как отмечали депутаты, провала региональной политики.
Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником
Фото: РБК-Украина
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Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

«Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя «Укравтодора» является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины. Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности», - отметил Умеров.

Александр Кубраков занимал должность министра инфраструктуры с 2021 по 2022 год, а также вице-премьер-министра по вопросам восстановления и развития инфраструктуры с 2022 по 2024 год.

Напомним, что весной 2024 года Александра Кубракова уволили с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины за, как было сказано в объяснениях от фракции «Слуга народа», провал региональной политики, которая входит в зону ответственности чиновника.

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ВСУ назначение Минобороны Рустем Умеров

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