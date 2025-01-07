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Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником

10:18, 7 січня 2025
Раніше Олександра Кубракова звільнили через, як зазначали депутати, провал регіональної політики.
Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником
Фото: РБК-Україна
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Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

«Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», – зазначив Умєров.

Олександр Кубраков обіймав посаду міністра інфраструктури з 2021 по 2022 рік, а також віце-прем'єр-міністра з питань відновлення та розвитку інфраструктури з 2022 по 2024 рік. Крім того, він є членом Комітету Верховної Ради з прав людини та питань деокупації тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що навесні 2024 року Олександра Кубракова звільнили з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України за, як було сказано в поясненнях від фракції «Слуга народу», провал регіональної політики, яка входить у зону відповідальності посадовця.

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ЗСУ призначення Міноборони Рустем Умєров

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