В Британии судят болгарку, которую обвиняют в краже мобильных номеров украинских военных

Суд в Британии рассматривает дело о шпионаже в пользу России.

Фото: Sky News

Британский суд заслушал Екатерину Иванову, которую обвиняют в причастности к болгарской шпионской группировке, действовавшей в пользу Москвы. Ее подозревают в сговоре с целью похищения мобильных номеров украинских военных, которые проходили обучение в Германии.

Как сообщает The Guardian, прокурор Элисон Морган заявила, что Иванова была технически самым подготовленным членом группировки и должна была отправиться в Штутгарт для проведения операции по слежке. По версии обвинения, она должна была использовать устройство IMSI, способное считывать телефонные номера поблизости.

Сама Иванова отрицает свое участие в шпионской деятельности и утверждает, что не умеет пользоваться устройством слежки. Она также заявила, что находилась под психологическим контролем одного из организаторов группы - Бизера Джамбазова, с которым была в отношениях.

Иванова - одна из трех болгар, которых обвиняют в шпионаже в Великобритании в период с 2020 по 2023 год. Лидер группировки Орлин Русев и его заместитель Джамбазов признали вину и ожидают приговора после завершения судебного процесса над другими обвиняемыми.

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