У Британії судять болгарку, яку звинувачують у крадіжці мобільних номерів українських військових

Суд у Британії розглядає справу про шпигунство на користь Росії.

Фото: Sky News

Британський суд заслухав Катерину Іванову, яку звинувачують у причетності до болгарського шпигунського угруповання, що діяло на користь Москви. Її підозрюють у змові з метою викрадення мобільних номерів українських військових, які проходили навчання в Німеччині.

Як повідомляє The Guardian, прокурор Елісон Морган заявила, що Іванова була технічно найпідготовленішим членом угруповання і мала вирушити до Штутгарта для проведення операції зі стеження. За версією обвинувачення, вона повинна була використовувати пристрій IMSI, здатний зчитувати телефонні номери поблизу.

Сама Іванова заперечує свою участь у шпигунській діяльності та стверджує, що не вміє користуватися пристроєм стеження. Вона також заявила, що перебувала під психологічним контролем одного з організаторів групи – Бізера Джамбазова, з яким була у стосунках.

Іванова – одна з трьох болгар, яких звинувачують у шпигунстві у Великій Британії в період з 2020 по 2023 рік. Лідер угруповання Орлін Русев і його заступник Джамбазов визнали провину та очікують вироку після завершення судового процесу над іншими обвинуваченими.

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