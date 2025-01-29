Україна та Хорватія створюють робочу групу для боротьби з російським тіньовим флотом

Денис Шмигаль та Андрей Пленкович обговорили створення групи для боротьби з російським тіньовим флотом.

Фото: Telegram / Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час якої обговорили створення спільної робочої групи для відстеження протиправної діяльності російського тіньового флоту. Вони також обговорили теми посилення військової допомоги Україні, санкцій проти Росії та відновлення економіки.

Денис Шмигаль підкреслив, що мир у регіоні можливий лише через «силу», адже Росія не відступить без відповідної відсічі. Він наголосив на необхідності збільшення постачання зброї та технічної допомоги, а також на важливості посилення санкцій проти агресора. Прем'єр-міністр Хорватії, у свою чергу, анонсував новий пакет військово-технічної допомоги для України, який буде затверджений найближчим часом.

Крім того, було досягнуто домовленості щодо створення спільної українсько-хорватської робочої групи для моніторингу діяльності російського «тіньового флоту». Обидві сторони також обговорили співпрацю в рамках Міжнародного реєстру збитків та можливість конфіскації заморожених російських активів, які будуть спрямовані на підтримку України у відновленні та зміцненні обороноздатності.

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