Невідомі розсилають фейкові листи від імені податкової

Останніми днями невідомі масово розсилають листи нібито від імені підрозділів ДПС.

Державна податкова служба протягом останніх днів зафіксувала масову розсилку електронних листів нібито від імені підрозділів ДПС.

Зазначається, що фейкове повідомлення має такий зміст:

«Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».

У ДПС наголошують, що Державна податкова служба не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку.

«Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру», – попередили податківці.

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