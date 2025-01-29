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Невідомі розсилають фейкові листи від імені податкової

18:48, 29 січня 2025
Останніми днями невідомі масово розсилають листи нібито від імені підрозділів ДПС.
Невідомі розсилають фейкові листи від імені податкової
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Державна податкова служба протягом останніх днів зафіксувала масову розсилку електронних листів нібито від імені підрозділів ДПС. 

Зазначається, що фейкове повідомлення має такий зміст:

«Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».

У ДПС наголошують, що Державна податкова служба не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку.

«Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру», – попередили податківці.

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податкова ДПС

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