Невідомі розсилають фейкові листи від імені податкової

Державна податкова служба протягом останніх днів зафіксувала масову розсилку електронних листів нібито від імені підрозділів ДПС.
Зазначається, що фейкове повідомлення має такий зміст:
«Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».
У ДПС наголошують, що Державна податкова служба не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку.
«Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру», – попередили податківці.
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