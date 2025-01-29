Неизвестные рассылают фейковые письма от имени налоговой

В последние дни неизвестные массово рассылают письма якобы от имени подразделений ГНС.

Государственная налоговая служба в течение последних дней зафиксировала массовую рассылку электронных писем якобы от имени подразделений ГНС.

Отмечается, что фейковое сообщение имеет такое содержание:

«Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751».

В ГНС отмечают, что Государственная налоговая служба не указывает при переписке личные номера телефонов для связи.

«Фейковые сообщения отправляются с подменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы Украины. Они выглядят как официальные письма и вводят получателя в заблуждение. Таким образом, злоумышленники легко входят в доверие», – предупредили налоговики.

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