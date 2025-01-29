Соцсеть X и Visa запускают платежную систему X Money

Новый сервис предназначен для денежных переводов и пополнения кошельков.

Фото: freepik.com

Соцсеть X объявила о партнерстве с компанией Visa для создания платежной системы X Money, которая будет интегрирована на платформе. Как сообщает АР, этот сервис планируется запустить уже в этом году.

Генеральный директор X Линда Яккарино подчеркнула, что сотрудничество с Visa является важной вехой для развития приложения и частью серии крупных анонсов по X Money, которые состоятся в 2025 году.

Новая система будет использовать технологии Visa Direct для осуществления денежных переводов, пополнения кошельков X Money, подключения к дебетовым картам для транзакций между пользователями и возможности возврата средств на банковские счета. По сообщению Visa, услуги X Money будут доступны для пользователей в США.

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