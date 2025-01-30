Украину 30 января окутает туман – в ряде областей объявили I уровень опасности

Видимость будет составлять 200-500 м.

Синоптики предупреждают о тумане в четверг, 30 января. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В частности, ночью и утром ожидается туман в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Видимость будет составлять 200-500 м – объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, указывают в ГСЧС, 30 января на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня.

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