Україну 30 січня окутає туман – у низці областей оголосили І рівень небезпеки

Видимість становитиме 200-500 м.

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Синоптики попереджають про туман у четвер, 30 січня. Про це повідомили у ДСНС України.

Зокрема, вночі та вранці туман очікується у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Видимість становитиме 200-500 м – оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вказують у ДСНС, 30 січня на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека III рівня.

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