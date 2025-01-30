В якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні і коли

Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення-2025

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Україна виступатиме у першій частині першого півфіналу цьогорічного Євробачення. Це визначили за результатами жеребкування, яке відбулося 29 січня в швейцарському місті Базель.

Крім того, у першому півфіналі Євробачення також виступатимуть Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.

Перший півфінал відбудеться 13 травня.

У другому півфіналі змагатимуться Австрія, Литва, Арменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

Він запланований на 15 травня.

Гранд-фінал Євробачення у цьому році проведуть 17 травня.

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