В каком полуфинале будет выступать Украина на Евровидении и когда

Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025.

Украина будет выступать в первой части первого полуфинала Евровидения этого года. Это определили по результатам жеребьевки, которая состоялась 29 января в швейцарском городе Базель.

Кроме того, в первом полуфинале Евровидения также выступят Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.

Первый полуфинал пройдет 13 мая.

Во втором полуфинале сразятся Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия и Сербия.

Он запланирован на 15 мая.

Гранд-финал Евровидения в этом году проведут 17 мая.

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