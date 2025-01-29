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Соцмережа X та Visa запускають платіжну систему X Money

20:25, 29 січня 2025
Новий сервіс призначений для грошових переказів і поповнення гаманців.
Соцмережа X та Visa запускають платіжну систему X Money
Фото: freepik.com
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Соцмережа X оголосила про партнерство з компанією Visa для створення платіжної системи X Money, яка буде інтегрована на платформі. Як повідомляє АР, цей сервіс планується запустити вже цього року.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно підкреслила, що співпраця з Visa є важливою віхою для розвитку додатку та частиною серії великих анонсів щодо X Money, які відбудуться в 2025 році.

Нова система використовуватиме технології Visa Direct для здійснення грошових переказів, поповнення гаманців X Money, підключення до дебетових карток для транзакцій між користувачами та можливості повернення коштів на банківські рахунки. За повідомленням Visa, послуги X Money будуть доступні для користувачів у США.

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